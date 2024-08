Parma-Fiorentina: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

è il primo match, insieme a Genoa-Inter, della nuovissima Serie A 2024-2025. Il fischio d'inizio è fissato per sabato 17 agosto alle 18:30. Il Parma si presenta con un grosso carico di ambizioni dopo il campionato dominato in Serie B lo scorso anno. la Fiorentina inaugura un nuovissimo ciclo con Raffaele Palladino alla guida dei viola.Parma-Fiorentina, calcio d'inizio alle ore 18:30 di sabato 17 agosto allo stadio Tardini di Parma sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca sarà affidata ad Alessandro Iori con commento tecnico di Fabio Bazzani.

Diverse assenze in casa ducale, con Delprato che, squalificato, si aggiunge agli indisponibili Hernani, Charpentier e Benedyczak. Possibile esordio in porta per Suzuki. Dall'altra parte la Fiorentina deve rinunciare allo squalificato Ranieri con Biraghi che si scalda. Difficile vedere in campo gli ultimissimi acquisti Richardson e Gudmundsson.Suzuki; Coulibaly, Osorio, Circati, Valeri; Sohm, Estevez; Man, Bernabè, Partipilo; MIhaila

Terracciano; Pongracic, Quarta, Biraghi; Dodò, Amrabat, Mandragora, Parisi; Colpani, Beltran; Kean