Parma, le pagelle di CM: Suzuki fa gli straordinari, l'attacco non si vede

para tutto ciò che può, tenendo a galla il Parma per 80'. Ma sul tap-in di Pinamonti non può nulla neppure lui.fatica a contenere l'esuberante Ekhator.: provvidenziale nel murare il tentativo a botta sicura di Badelj.dovrebbe dare una mano a Delprato nel contenere Pinamonti. Dovrebbe.bene quando attacca, un po' meno quando deve difendere.timido e impacciato.(dal 1' stdecisamente meglio del compagno che sostituisce. Sfiora anche il gol con un missile dalla distanza)

esce in lacrime dopo un quarto d'ora(dal 17' ptterza gara in A poco fortunata per l'estroso italo-tunisino che riceve un giallo prima del riposo e non torna in campo per un problema fisico)(dal 1' stqualche spunto interessante, non sempre assecondato a dovere dai compagni)ogni volta che riceve palla dà l'impressione di poter inventare qualcosa di straordinario. Peccato che l'impressione resti tale.prova a svariare sul fronte offensivo gialloblù senza però trovare la zolla giusta per fare male al Genoa.

: poco ispirato, non riesce mai ad accendersi(dal 38' stentra nell'ultimo quarto d'ora ma fa comunque in tempo a diventare il parmense più pericoloso)poche palle toccate ma non solo per colpa sua.(dal 15' stex rossoblù che il rossoblù non l'ha mai vestito prova a mettere in difficoltà la difesa del Genoa con la sua fisicità).KO pesantissimo non solo per il punteggio in sé ma anche e soprattutto per com'è arrivato, lasciando costantemente campo e iniziativa al Genoa. La vittoria manca da agosto e ora anche la classifica comincia a fare paura.