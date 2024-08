Parma-Milan, le pagelle di CM: Calabria e Loftus-Cheek disastrosi, Theo indolente. Inizio shock per Fonseca

AFP via Getty Images

Milan



Maignan 6: salva nel primo tempo la baracca con due parate su Mihaila e Bonny lanciati da soli a rete.



Calabria 4,5: nell’occasione del gol Valeri gli dà due metri. Costantemente in affanno contro ogni avversario, esce tra i fischi(dal 22’ st Emerson Royal 5: entra in campo con una grande voglia di fare. Fin troppa, consuetando che era troppo “alto” in occasione del gol del 2-1. Errore che pesa)



Tomori 5: perde quasi tutti i duelli con Bonny, impreciso anche in fase di costruzione.



Pavlovic 6,5: nella prima frazione è l’unico ad impegnare Suzuki sugli sviluppi di calci piazzati. Nel secondo tempo copre su ogni attaccante, decisivo in più interventi. Ottimo esordio dal 1’.

5: si accende in rarissime occasioni, non segue Man in occasione del primo gol. Indolente.6: la traversa gli nega un gol che avrebbe meritato. Volitivo.prima frazione incoraggiante, pressa a tutto campo. Male, molto, nella seconda parte di gara. (dal 22’ st6: voto d’incoraggiamento per i pochi minuti giocati)tap-in vincente a porta vuota e pochissimo altro.(Dal 40’ st Chukwueze)più che il trequartista del Milan sembrava un difensore aggiunto del Parma. Mai pericoloso, perde tanti palloni. Pesce fuor d’acqua.

Rafa così non va. Il linguaggio del corpo dice tanto del portoghese al Tardini. Un paio di conclusioni deboli, salta il diretto avversario solo in occasione del pari momentaneo.aiuta poco la squadra perché non riesce a difendere un pallone che sia uno. E sotto porta spara a salve. ( dal 40’ stla sua squadra è l’antitesi dell’equilibrio, concede delle praterie. Cambi tardivi, una formazione mal messa in campo. Inizio di campionato disastroso.



Parma



Suzuki 6,5: reattivo e coraggioso nelle uscite, mostra una certa affidabilità.

7: un motorino inesauribile: intenso, forte nella ricezione e intelligente quando deve costruire gioco. Partita da applausi.prestazione decisamente solida.conferma quanto di buono si dica sul suo conto.domina sulla sua corsia: prima l’assist per il gol di Man poi lo zampino su quello del 2-1 che vale la vittoria. Dominante.lavoro prezioso anche se poco appariscente (Dal 32’ st Cyprien 6: apporto significativo per la squadra)unico piccolo neo della squadra: cestina una occasione da gol enorme nella prima frazione. (dal 14’ st Cancellieri 7: notte da ricordare per il nuovo arrivato: gol vittoria sotto la curva dei propri tifosi)

é un esterno che sa fare la differenza: gol a parte fa ammattire la difesa del Milan (Dal 32’ stdelizioso l’assist per la rete da tre punti di Cancellieri)ha la luce nei piedi: illumina sempre con geometrie e qualità da giocatore di livello superiore.: mezzo voto in meno per le due occasioni mancate nella prima frazione. Ma è una furia per tutti i 90 di gioco.fisicità impressionante: non segna ma lavora in maniera eccezionale per la squadra.la sua squadra è un’orchestra dove ogni musicista sa cosa deve fare.