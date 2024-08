Getty Images

si affrontano al Tardini alle 18.30, in un match valevole per la seconda giornata di. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio ottenuto nel turno d'esordio: Parma-Fiorentina 1-1 e Milan-Torino 2-2. Sia perche, soprattutto, persi tratta già di una partita da non sbagliare. Tutti in campo alle 18.30,con Marini al Var.Suzuki; Delprato, Balogh, Circati, Valeri; Sohm, Estevez; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Musah, Reijnders;, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor. All. Fonseca.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

GUARDA PARMA-MILAN SU DAZN

Data: sabato 24 agosto 2024Ore: 18.30Stadio: Ennio Tardini, ParmaTV: DAZN, ZONA Dazn