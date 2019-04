Il media turco Takvim lancia un'interessante indiscrezione di mercato per il Parma che sta valutando un'operazione simile alla Kucka. I ducali, infatti, sarebbero interessati all'ex mediano Inter, Gary Medel, oggi al Besiktas. Si legge, come la fattibilità dell'operazione sarebbe confermata dal desiderio del cileno di lasciare la Turchia e voler ritornare in Italia.