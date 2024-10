Parma, Pecchia: "Ecco qual è il mio rammarico"

Getty Images

, allenatore del, parla in conferenza stampa dopo l'1-1 di oggi sul campo del Como: "È stato un primo tempo molto aperto e siamo riusciti ad andare in vantaggio poi ci siamo difesi bene. C'è rammarico per aver preso gol a poco dal termine del primo tempo. Ho visto un secondo tempo in crescendo da parte nostra e al di là della traversa di Bernabé abbiamo avuto anche altre occasioni per trovare la via del gol".Sul pareggio: "Sono contento perché oggi abbiamo messo ancora un altro mattoncino - si legge su TMW -. I ragazzi mi sono piaciuti tutti, Bernabè ha dato molto e si è sacrificato ma anche Cancellieri e tutti gli altri hanno dato il massimo e si sono comportati molto bene".

Sia col Bologna che oggi a Como avete raccolto un pareggio."Secondo me sono stati due punti importanti e oggi mi è piaciuto vedere dentro lo spogliatoio un certo rammarico. È stai importante dare continuità contro una squadra che sta giocando molto bene e noi l'abbiamo affrontata come sappiamo fare. Quindi pareggio di Bologna è un punto importante questo ancora un punto importante bisogna continuare su questa strada".