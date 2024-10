Como-Parma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Dopo la sosta per le nazionali,, che darà il via. Al Sinigaglia i padroni di casa cercheranno di tornare alla vittoria dopo la sconfitta per 3-1 in casa del Napoli, che aveva interrotto una striscia da sette punti in tre partite. Il Parma, invece, ha vinto solo alla seconda giornata con il Milan e arriva alla sfida contro gli uomini di Cesc Fabregas con due punti raccolti nelle ultime sei partite.

Partita: Como-Parma

Data: sabato 19 ottobre

Orario: 15:00

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

: Audero; Van der Brempt, Kempf, Dossena, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.: Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh, Valeri; Bernabè, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.Il Como ha trovato la quadra con il 4-2-3-1 che mette in risalto il talento di Nico Paz. L’argentino, nonostante sia arrivato solo a due giorni dalla partita, partirà titolare alle spalle di Cutrone. Fabregas difficilmente ci rinuncerà, mentre rimangono da valutare le condizioni di Van der Brempt, rientrato in gruppo martedì. Il terzino, come confermato dal tecnico in conferenza, si è allenato regolarmente e si candida, pertanto, ancora a una maglia da titolare.

Il Parma dovrà fare a meno dello squalificato Coulibaly, con Pecchia che dovrà decidere chi giocherà a destra. A Bologna è stato schierato Hainaut, che potrebbe essere confermato, con Delprato e Balogh centrali e Valente a sinistra. Osorio è alle prese con un piccolo problema muscolare e, per questo, parte indietro nel ballottaggio per una maglia da titolare in difesa. Davanti confermato il trio Man-Hernani-Mihaila dietro Bonny.La sfida fra Como e Parma sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv, avendo accesso all’incontro tramite abbonamento.

Sarà visibile in streaming su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Telecronaca affidata a Orazio Accomando su Dazn.