Parma, Pecchia: "Il nostro acquisto sarà la continuità. Noi come Atalanta e Bologna? Paragone fuori luogo"

Emanuele Tramacere, inviato

un' ora fa



Fabio Pecchia, allenatore del Parma che ha da poco conquistato la promozione in Serie A, ha parlato in occasione del Festival della Serie A, proprio a Parma. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai media presenti, tra cui anche Calciomercato.com:





SALTO DI CATEGORIA - "Dobbiamo prepararci perché il salto è importante, c'è curiosità e entusiasmo e dobbiamo lavorare tanto. L'obiettivo è evidente, anche il nostro popolo ne è consapevole. Sarà un campionato totalmente diverso, proveremo a tenerci stretta la categoria. Per una neopromossa il salto è sempre molto impegnativo".



MERCATO - "Il nostro acquisto sul mercato sarà la continuità. tutti giocatori di proprietà, tanti giovani e la possibilità di continuare con una buona base. Poi ci saranno degli investimenti mirati per migliorare la rosa".



PARAGONE CON ATALANTA E BOLOGNA - "Parlare di Atalanta e Bologna mi sembra un po'... quasi fuori luogo. Atalanta e Bologna hanno avuto un percorso molto lungo, sotto gli occhi di tutti. Gasperini ha fatto un lavoro straordinario, Thiago Motta ha fatto una stagione fantastica. Mentre il Parma è assolutamente in un'altra situazione, da non paragonare a quelle di Atalanta e Bologna".