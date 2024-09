Parma-Udinese: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita: Parma-Udinese

Data: lunedì 16 settembre 2024

Orario: 18.30

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

La penultima partita della quarta giornata di Serie A si gioca al Tardini di, che ha salutato un avvio di stagione a tutto gas per la neopromossa allenata da Fabio Pecchia, pur reduce dalla sconfitta di Napoli; in Emilia arriva l', 7 punti in 3 partite contro Bologna, Lazio e Como sotto la nuova gestione Runjaic.La sfida sarà ovviamente trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà dunque visibile su diverse tipologie di dispositivi. Sarà possibile seguire Parma-Udinese su tablet e smartphone utilizzando l’apposita app compatibile sia con i sistemi Android che iOS, ma anche su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

- Sarà Edoardo Testoni a curare la telecronaca di Parma-Udinese per DAZN. Al suo fianco, per il commento tecnico, ci sarà Alessandro Budel.: Chichizola; Coulibaly, Balogh, Circati, Delprato; Bernabé, Keita; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.: Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca. All. Runjaic.