L’ennesima sconfitta interna del Parma ha sottolineato con la matita rossa la parola “crisi” che da diverse settimane aleggia attorno all’ambiente crociato. La parentesi degli ultimi colpi (se così si possono chiamare) di calciomercato ha spostato tutte le attenzioni per un momento lontano dal campo. Ma poi quando è il momento di giocare e quando in campo ci vanno undici calciatori ecco che il momento difficile del Parma torna in primo piano. Non si fa più gol, non si fanno più punti, non si vincono partite e non si muove la classifica. Oggi, alla seconda giornata del girone di ritorno gettata al vento nel Derby dell’Emilia contro il Bologna, la situazione sembra davvero grigia e per molti tifosi non ci sarebbe proprio speranza per riuscire a salvarsi.



Al tempo stesso ci sono ancora 17 partite da giocare e 51 punti a disposizione. Di questi 51 punti al Parma ne servono almeno 25. Dati che possono cambiare in corso d’opera ma è sempre meglio non fare troppi calcoli. La zona salvezza ora dista solo tre lunghezze e il diciassettesimo posto il Parma se lo giocherà con Crotone, Cagliari e Torino. Ovviamente ci sarà da invertire la rotta, già lunedì prossimo nel posticipo contro il Verona. Sperando di contare sugli ultimi arrivi dal mercato, vedendoli in campo dall’inizio. I crociati hanno bisogno di gol, forze fresche e soprattutto non hanno niente da perdere. È ora di osare per andare a prendere i punti su ogni campo.