Pastore: "Theo Hernandez? Credo non abbia col Milan lo st

Getty Images

Giuseppe, volto di Euro Cronache e noto giornalista, ha commentato così le recenti dichiarazioni di Theo Hernandez sul futuro al Milan aprendo ancora di più la polemica."Non lo so, perché il discorso è semplice: se il giocatore vuole andare, perché le micro espressioni dell'altro giorno lasciano intendere questo, che porti un'offerta. Questo è il ragionamento del Milan. E secondo me Theo le offerte le può portare, titolare della Francia, qualcuno lo vedrà anche... In questo caso, chiaramente, se vale, e per me vale sempre, il vecchio proverbio che se un giocatore è scontento bisogna lasciarlo andare, è giusto che vada".

Così come dicevamo spesso di Lautaro, non so, ce ne saranno di squadre più forti del Milan sicuramente, ma non so quante squadre garantiscano competitività e soldi e Champions League. Saranno 6 o 7 in tutto il mondo. Tutte vogliono Theo Hernandez? Beh forse il Bayern Monaco si, qualche inglese forse si, però comunque non è scontato"."Però mi sembra che il giocatore non abbia con la società Milan quel feeling che aveva fino a qualche anno fa".