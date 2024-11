Pato racconta: "Berlusconi mi disse in che posizione giocare, e Leonardo..."

Getty Images

, ex attaccante dele della nazionale brasiliana, oggi 35enne, racconta un aneddoto risalente alla sua esperienza rossonera, durata dal 2008 al 2013. L'episodio riguarda una telefonata ricevuta damentre Pato si trovava sul pullman con la squadra prima di una partita del Milan.Pato, attualmente commentatore televisivo in Brasile, rivela il curioso episodio intervenendo al podcast Benja Me Mucho: "Stavamo andando in autobus verso lo stadio. All'improvviso ricevo una telefonata e rispondo: ‘Chi è?', ‘Ciao, Berlusconi vuole parlare con te'. Io dico: ‘Eh? All'ora della partita?'". Berlusconi: "Senti, ti chiedo di giocare in posizione più centrale".

"Come faccio, il mio allenatore è lì davanti a me – racconta di aver detto Pato, riferendosi a Leonardo –. Allora gli dico: ‘Silvio, ma come faccio? Devo fare quello che mi dice l'allenatore'. Berlusconi mi dice: ‘Tranquillo, vai al centro, te lo dico io'. Io rispondo: ‘Va bene'. Allora dico a: ‘Ehi Leo, lui (Berlusconi) mi ha chiamato e mi ha detto di giocare al centro'". Al che il tecnico conclude con un: "Vai tranquillo, gioca al centro".Qualche giorno dopo quella telefonata, il 21 ottobre 2009, il Milan vinse al Bernabeu contro il Real Madrid in Champions League per 3-2, con una doppietta di un Pato meno defilato e più in posizione centrale, esattamente come voleva Berlusconi.