Getty Images

Il tecnico Paulo Fonseca cerca la terza vittoria consecutiva in Champions League, dopo i successi ottenuti contro Club Brugge e Real Madrid. Contro lo Slovan, dunque, per la formazione meneghina è tempo di continuare a risalire la classifica della fase campionato, anche per cancellare i fischi piovuti dal pubblico di San Siro, dopo il deludente pareggio per 0-0 contro la Juventus.• Partita: Slovan Bratislava-Milan• Data: martedì 26 novembre 2024

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Slovan Bratislava-Milan su Now

SEGUI SU NOW

• Orario: 18.45• Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252• Streaming: Sky Go, NOWIl Milan di Fonseca si presenta con la formazione tipo: rispetto alla gara contro la Juventus, Pulisic e Chukwueze torneranno dal 1’ a supportare Morata insieme a Rafael Leao. Dal 1’ anche Tomori, che dovrebbe comporre la coppia difensiva con Thiaw, viste le non perfette condizioni fisiche di Gabbia.

Nello Slovan sarà 4-2-3-1, con l’ex Spezia e Reggina Strelec come unico riferimento offensivo per l'allenatore Weiss, supportato da Barseghyan, Tolic e Marcelli.: Takac, Blackman, Kashia, Bajric, Voet; Ignatenko, Savvidis; Barseghyan, Tolic, Marcelli; Strelec. All.: Weiss.(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonesca.Sarà Sky Sport la casa della Champions League 2024/25. La sfida fra Slovan Bratislava e Milan sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 in esclusiva assoluta.

Anche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare 185 delle 203 partite in esclusiva della Champions League 2024-25. Per poter vedere Slovan Bratislava-Milan in streaming, dunque, serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.La telecronaca del match sarà a cura di Maurizio Compagnoni e Aldo Serena. Su Diretta Gol toccherà a Federico Zancan.