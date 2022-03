Ovidiu Hategan, arbitro rumeno, uno dei fischietti più considerati dalla UEFA, è stato colpito da infarto. Il direttore di gara, come spiega il quotidiano spagnolo AS, dopo il malore è stato trasportato in ospedale a Timisoara, dove è stato immediatamente operato. L’arbitro ha accusato un forte dolore al petto poco dopo aver terminato la sua attività fisica giornaliera.



Ma, considerando che quando non ha addosso il fischietto è un medico, ha subito capito cosa gli stava accadendo e si è recato in ospedale Il tutto una manciata di giorni dopo aver svolto le sue mansioni da quarto uomo nel match dei playoff mondiali tra Austria e Galles. Ora la sua carriera è a rischio.