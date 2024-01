Pavard a Goal: 'Primo trofeo con l'Inter, ne voglio altri. Non so neanche dove ho trovato le energie per l'assist'

Benjamin Pavard è stato fra i protagonisti della vittoria dell'Inter nella Supercoppa Italiana a Riyad contro il Napoli. Suo l'assist nel finale di partita per il gol decisivo di Lautaro Martinez con il difensore francese che, intervistato da Goal ha ricordato così quei concitati minuti di recupero raccontando anche la sua voglia di vincere ancora tanto con il club nerazzurro.



L'ASSIST - “Dove ho trovato l’energia per fare quella corsa così esplosa al 91’? Non lo so. Stavo cercando i miei compagni di squadra, di solito in area ci sarebbero Mkhitaryan, Marcus (Thuram, ndr) o Lautaro più indietro, e questa volta c'era Lautaro. Sappiamo che è un grande attaccante. Ha avuto una sola occasione e ha segnato”.



VINCERE TROFEI - “Questo è il mio primo trofeo con l'Inter. Ho già vinto diversi trofei nella mia giovane carriera, ma questo è il mio primo con l'Inter e ho fame di altre vittorie. Vivo per questo; per questo gioco a calcio e sono molto felice”.



LA SERIE A - “Vincere nel finale è stato qualcosa di fantastico. Siamo venuti per vincere e lo abbiamo fatto. Adesso festeggeremo e poi riposeremo perché ci aspettano partite importanti in Serie A”.