facendo firmareche sono già delle star e, appunto. Che poi sarebbe, ma quello è un altro discorso.E dunque una settimana fa è toccato a Pedro González López, meglio noto comeche, ha firmato il rinnovo contrattuale fino al 2026. Quindi nella giornata di ieri è toccato all'attaccantePer entrambi è stata fissataSi tratta di, ma che proprio non potrebbero perché si tratterebbe di un estremo atto d'arroganza.. Successe(24 milioni di euro), una cifra che in quel momento pareva fuori dalla portata per chiunque. E la storia si è ripetuta. Alzare la posta fino a 1 miliardo di euro significa blindare oltre ogni dubbio i propri gioielli.E tuttavia, detto che stavolta il club catalano dovrebbe essersi messo al sicuro dal rischio di uno scippo, si pone un problema di altro ordine:Si tratta di un tema che bisogna tenere nella massima considerazione, tanto più che essoa. Intendiamo dire che tanto Pedri quanto Ansu Fati hanno firmato accordi ampiamente soddisfacenti per loro, prolungando il legame con un club fra i più ambiti al mondo nonostante si trovi in una fase di grave crisi.b. Per costoro una clausola rescissoria esageratamente alta èo per converso un'ulteriore leva di controllo da parte dei club. E ovvio che le situazioni vadano valutate caso per caso, ma rimane che bisognerebbe cominciare a porre la questione.@pippoevai