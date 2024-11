Pedro, insulti sui social dai tifosi della Roma dopo le sue parole

GETTY

Che la rivalità tranella Capitale sia molto accesa 365 giorni all'anno è cosa nota. E altrettanto lo è il fatto che purtroppo qualcuno a volte esagera. In questo caso, secondo quanto riporta oggi il, sono alcuni tifosi giallorossi ad essere sfociati nell'eccesso, con minacce e insulti personali rivoli ae alla sua famiglia. Il fuoricalsse spagnolo nel 2021, dopo un anno alla Roma ha cambiato sponda del Tevere, con un cambio di casacca diretto che non si verificava da circa 40 anni. Lui, nato e cresciuto calcisticamente in tutt'altri contesti e abituato in carriera a lottare a livelli mondiali, ha le spalle larghe per non dare troppo peso a certe dinamiche tra tifoserie; anche se non ha mai nascosto che, in poco tempo e per diversi motivi, è rimasto molto più affascinato dalla storia e dall'ambiente biancoceleste.

Questo non ha mancato di sottolinearlo nemmeno in una sua recente dichiarazione, quando - sempre al Messaggero - aveva affermato: "La Roma è il passato, anzi ha preso la miglior decisione all'epoca e dico grazie di avermi ceduto alla prima squadra della Capitale, ovvero la Lazio". La frase a più di qualche tifoso romanista non è affatto andata giù, tanto cheSituazioni di ordinaria antisportività (per gli aspetti legali sono all'opera le autorità preposte, ndr), in quella parte di etere romano poco incline a considerare il calcio solo uno spettacolo di cui godere, divertendosi anche con del sano e goliardico sfottò.