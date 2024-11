Getty Images

I biancocelesti, lanciatissimi prima della sosta con 4 vittorie consecutive e a -1 dal primo posto del Napoli, vogliono continuare a volare sulle ali dell'entusiasmo e coltivare il sogno di provare a inserirsi addirittura nella lotta scudetto. I rossoblù, dopo un avvio stentato e tante delusioni in Champions, sono ora in netta ripresa. Prima della pausa ha battuto la Roma sempre all’Olimpico e ora vuole provare a replicare.

Lazio-Bolognadomenica 24 novembre 2024: 20:45DAZNDAZN: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Dallinga. All.: ItalianoAllarmi rientrati per Baroni. Le notizie dei giorni scorsi della malaria di Dia e dei problemi gastrointestinali di Pedro, avevano fatto preoccupare tutti dentro e fuori Formello, ma alla fine l’unico biancoceleste indisponibile per domenica sera sarà Nuno Tavares, per un problema muscolare che lo terrà fuori almeno una decina di giorni. In più c’è Castrovilli fuori uso, alle prese con la riabilitazione post operazione al ginocchio di qualche settimana fa. Per Vincenzo Italiano invece dovrà con tutta probabilità fare a meno di Ndoye e Castro. Punterà allora sulla conferma di Karlsson in avanti, dopo il gol contro la Roma nell’ultimo turno.

Lazio-Bologna sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, visibile anche al canale 214 di Sky per chi è abbonato al servizio.La partita tra Lazio e Bologna potrà essere vista in streaming su tutti i dispositivi abilitato, tramite l’app di DaznLa telecronaca di Lazio-Bologna è affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Dario Marcolin.