Pellegrini: 'Chiedo scusa, ma ha vinto l'antisportività'. Immobile: 'Scusa? Qui si può parlare o come in campo c'è il vigile?'

Una sconfitta pesante per la Lazio, che complica il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League. Che nasce dall' espulsione per doppia ammonizione di Luca Pellegrini, per un fallo su Pulisic . Lo stesso difensore ex Juventus, su Instagram, è tornato sull'episodio, facendo il mea culpa, ma attaccante il numero 11 rossonero:La prossima volta calcerò la palla fuori dallo stadio di sicuro, considerando che il sangue in faccia al mio compagno di squadra e il fatto che mi fermi non è stato sufficiente per l’arbitro.Orgogliosi di questo gruppo, possiamo uscire a testa alta. Forza Lazio".Tra i centinaia di commenti spicca quello di Ciro Immobile, compagno di Pellegrini e capitano della Lazio, che ha attacco Di Bello, pur senza nominarlo: "". Immobile è stato uno dei primi a chiedere spiegazioni al direttore di gara e uno dei più furiosi al termine della partita.