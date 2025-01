Percassi: "De Ketelaere un esempio. Aveva 13 agenti attorno quando è arrivato. Abbiamo uno "stile Atalanta""

Getty Images

Nel corso della lunga intervista concessa insieme al padre Antonio al Corriere della Sera,ha svelato un retroscena di mercato legato all'arrivo all'Atalanta dell'ex-MilanParlando diinfatti, il vice-presidente del club ha scelto proprio l'attaccante belga come esempio da portare a chi si avvicina al mondo nerazzurro.- Luca Percassi ha spiegato come si scelgono e crescono i calciatori: "I principi sono quelli di Zingonia: rispetto e dedizione al lavoro. Vale prima di tutto per i ragazzi, anche se le dinamiche sono sempre più complesse: sono assediati dai procuratori fin da piccoli."Lui ha avuto un impatto perfetto già dal primo giorno. È arrivato all’alba e fino alle 5 del pomeriggio ha avuto intorno una miriade di agenti e consulenti:. Finché gli abbiamo detto: “Charles ti fidi di noi?”. “Sì”. “Allora firma se no non arriviamo mai in fondo”. E lui ha firmato. Ecco, noi abbiamo bisogno di ragazzi così".