Perché Abraham può giocare Lazio-Milan: cosa dice il regolamento

, match valido per la 3a giornata della Serie A 2024/25.I rossoneri hanno ancora tempo per tesserare il classe 1997 in vista della partita dell'Olimpico, merito della- Il Consiglio Federale, infatti, ha deliberato quanto segue:di consentire alle società il deposito delle eventuali variazioni dell'elenco dei 25 calciatori con i seguenti nuovi termini:

- Fino alle 24.00 del 29 agosto 2024 per le società che disputeranno le gare il 30 agosto 2024.- Fino alle 10.00 del 31 agosto 2024 per le società che disputeranno le gare il 31 agosto 2024.- Fino alle 24 del 31 agosto per le società che disputeranno le gare il 1° settembre 2024.- Lazio-Milan si gioca sabato 31 agosto 2024 alle ore 20.45, pertanto il Milan ha tempo fino alle 10 della mattina di domani per inserire l'attaccante inglese.