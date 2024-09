Perché Balotelli è ancora svincolato: la verità sulle offerte e la scelta definitiva

Getty Images

La famiglia, prima di tutto. Gli amici, casa. Mario Balotelli ha fatto una scelta di vita, mettendo gli affetti al centro. L'attaccante classe '90, svincolato dopo l'ultima esperienza in Turchia all'Adana Demirspor, ha vissuto un'estate da protagonista tra rumors di mercato e proposte per un nuovo inizio.- Qualche contatto con alcune società straniere c'è stato, ma i colloqui non sono mai stati approfonditi per volontà del giocatore che non ha voluto prendere in considerazione proposte arrivate da fuori.. Mario continua ad allenarsi da solo aspettando la chiamata giusta, l'unico paletto che mette è la volontà di stare al fianco della famiglia.

- Dopo tre anni all'estero tra Turchia (Adana Demirspor) e Svizzera (Sion) Balotelli. L'attaccante si sente in forma e ha voglia di tornare in campo, nelle ultime settimane è uscita anche qualche voce su un suo possibile ritiro ma al momento non ci sta pensando. Mario vuole tornare super, con l'entusiasmo e la voglia di sempre.