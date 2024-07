Perché Bonucci ha rotto con Allegri e la Juventus: com'è andata davvero la storia dello sgabello

Getty Images

La storia tra Leonardoe laè finita male, quella tra l'ex difensore e Max, all'epoca allenatore bianconero, se possibile, si è chiusa ancora. A ripercorrere i momenti di tensione tra i due è proprio Bonucci, ospite del podcast Basement, dove non lesina al tecnico toscano accuse forti, anche di"Sicuramente è unache rimarrà,Chiudere così è stato un colpo che mai mi sarei aspettato. Vedo altri giocatori che hanno giocato alla Juventus e che hanno fatto meno di me ricevere il giusto tributo. Io me ne sono dovuto andare quasi scappando perché".

"Il mio addio alla Juventus è stato un, un gioco di potere da parte di un singolo. C'è stato del. Giuntoli, che era appena arrivato e non poteva farci niente, mi comunicò che non rientravo più nei loro piani e che ero fuori rosa.Non ho mai ricevuto una chiamata da lui, nulla. Non avevo fatto niente di male, non vedo perché sarei dovuto andare io da lui"."Mi allenavo con ragazzi che tornavano da prestiti e infortuni. Mi chiedevo come fosse possibile, io che ho anteposto la Juve a me, ai miei figli e a mia moglie., tre giorni prima dell'ottavo di Champions col Porto, Claudiogiocava reduce da un infortunio al ginocchio. Era fondamentale per noi, quindi urlai dal campo di cambiarlo anche se lui non voleva uscire. Allegri invece cambiòcon. A quel punto urlai ancora:. Non so se Allegri ha capito qualcosa di diverso, ci furonoQuindi colfui escluso. La società aveva mediato per tenermi fuori solo per quella partita. Io ero in tribuna con i dirigenti e chi non giocava, seduto sulle poltroncine.Dopo un po' presi unoper poggiarmi, non è ch ela Juve mi ci avesse messo lì".

- "La finale di Cardiff? Venne fuori che avevocon tutti all’intervallo, ma non era vero.Risultai la pecora nera del gruppo. Ho chiamato la società chiedendo un intervento, ma mi risposero che non sarebbe stato necessario. Lì il rapporto si incrinò definitivamente".