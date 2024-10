Perché Calhanoglu è stato sostituito in Roma-Inter

Getty Images

Il Roma-Inter di Hakan Calhanoglu è durato poco più di sette minuti, poi il centrocampista turco ha chiesto il cambio per un infortunio e se n'è andato negli spogliatoi., al suo posto è entrato l'ex Frattesi (cresciuto nel settore giovanile della Roma) con Barella che è andato a prendere il posto di Calhanoglu nel ruolo di play come già provato da Inzaghi in settimana.- Calhanoglu è stato sostituito per un. L'ex Milan aveva iniziato a correre zoppicando già da qualche minuto ma non ha mandato segnali alla panchina per un eventuale cambio, è stato Barella che una volta accertatosi delle condizioni del compagno ha fatto segno all'allenatore di preparare la sostituzione. Calhanoglu ha confermato anche a Inzaghi che sentiva dolore e non riusciva a correre, così è uscito dal campo toccandosi l'interno coscia a causa del problema muscolare.

- Nei prossimi giorni verranno valutate le condizioni del regista turco, che finora, nella quale al suo posto ha giocato Asllani. Per il resto Calhanoglu è sempre partito titolare, segnando due gol tra campionato e Champions: uno in Serie A nella seconda giornata di campionato contro il Lecce, l'altro in Europa contro la Stella Rossa.