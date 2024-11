Perché c'è un minuto di silenzio nelle gare di Champions League, Europa League e Conference League

Getty Images

In questo modo, il mondo del calcio vuole stringersi allatragicamente colpita dall’per commemorare l’ingente numero di vittime. In conferenza stampa, alcuni allenatori, tra cui, hanno espresso la volontà di non parlare di calcio ma di cose la cui importanza è maggiore, come appunto la triste. Già nel fine settimana, in Spagna, è stata molto discussa la decisione di giocare comunque il turno di Liga, fatto salvo per due gare rinviate, e di non rinviarlo in toto.

La decisione di disporre un minuto di silenzio prima di tutte le partite è stata presache l’ha poi motivata in un comunicato che riportiamo: "La UEFA osserverà un minuto di silenzio in occasione di tutte le partite delle competizioni per club di questa settimana in memoria delle vittime delle mortali inondazioni di Valencia e di tutte le persone colpite nella regione e oltre".