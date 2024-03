Per prendere: il difensore portoghese era in scadenza di contratto ma voleva lasciare subito il Lille, la Juve l'ha accontentato. E l'ha portato in Italia a gennaio. Risultato? Zero minuti in campo. Qualche panchina - sei per la precisione - ma. Allegri l'ha portato per la prima volta nella trasferta di San Siro contro l'Inter, poi Udinese, Verona, Frosinone, Napoli e Atalanta. Una serie di partite viste da fuori, aspettando la prima volta in campo con la maglia della Juve.- Per prenderlo subito i bianconeri. Djalò, infatti, aveva già informato il club della volontà di non rinnovare il contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Prima della gara col Verona, Allegri aveva parlato così del difensore portoghese: "Arriva da un infortunio e sta lavorando bene con la squadra, sta crescendo e si renderà utile da qui alla fine della stagione".- Rottura del legamento crociato, per la precisione. Il brutto infortunio l'ha lasciato fuori per più di un anno, l'ultima partita giocata è del 4 marzo 2023 quando giocava ancora nel Lille. La Juventus era stata tranquillizzata sulle condizioni fisiche di Djalò, le visite mediche erano state superate senza problemi e la sensazione era che servisse solo qualche settimana prima di tornare in forma.Nonostante un avvio complicato la società punta molto sul classe 2000, i dirigenti sono convinti possa diventare un protagonista della Juventus del futuro e per questo l'hanno portato subito a Torino anticipando l'Inter.