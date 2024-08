Perché Dybala è in panchina in Cagliari-Roma?

AFP via Getty Images

è stato convocato daper la sfida contro ilche apre la stagione 2024/25 di Serie A della società giallorossa, ma alla lettura della formazione ufficiale il nome dell'ex-Juventus non è stato letto fra gli 11 titolari. La Joya siederà in panchina e, al massimo, entrerà in campo a gara in corso.- Perché è in panchina in Cagliari-Roma? La risposta l'ha data nel prepartita direttamente De Rossi che, parlando a Dazn, ha confermato che lae che le voci di mercato non stanno condizionando il giocatore e l'allenatore.

"Perché Dybala in panchina? Scelta tecnica, ci siamo parlati. Lui è concentrato su questa partita, non era distratto. Ci darà una mano a gara in corso”. Queste sono state le parole dell'allenatore giallorosso.