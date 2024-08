Perché Dybala è rimasto alla Roma

Getty Images

Con un video di poco meno di un minuto sul suo profilo Instagram nel quale ripercorre i momenti più importanti in giallorosso,. A ribadire il concetto è stato anche Leandro Paredes, che nelle storie Instagram sul suo profilo ha condiviso il video pubblicato da Dybala spiegando: “Per chi non ha capito la Joya rimane con noi”. Niente Arabia, resta a Roma. Per la felicità di Soulé che ha condiviso una storia Instagram insieme a Paulo dopo aver detto di essere arrivato nella capitale anche per giocare insieme a lui.

- Paulo Dybala non era mai stato convinto fino in fondo di andare a giocare in Arabia Saudita. L’argentino a Roma si trova bene, è uno dei giocatori più amati dai tifosi e nella mente di molti ci sono ancora i suoi occhi lucidi nel giorno della presentazione di fronte a tantissime persone lì ad accoglierlo.. I giallorossi però hanno respinto la proposta di 3 milioni di euro per il cartellino: l’obiettivo del club arabo era quello di spendere poco per prenderlo e poi riempire di soldi il giocatore, ma la strategia non ha funzionato.

- Dybala resta a Roma e continua a lavorare con De Rossi, che mentre la società trattava con gli arabi era stato chiaro: “Sarei spaventato se andasse via senza un sostituto”.. Due nuovi acquisti e la conferma di un giocatore che ha resistito all’assalto dell’Arabia Saudita. Ha detto no a 75 milioni di euro per fare una scelta di cuore, di pancia. Dybala resta a Roma, al centro della Roma.