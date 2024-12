Perché gli arbitri scenderanno in campo con un segno nero sul viso nella prossima giornata di Serie A

Il prossimo weekend di calcio, in Italia, sarà importante per dare un segnale contro la violenza contro gli arbitri.L'obiettivo è sensibilizzare su una questione che sta preoccupando sempre i più e che ha ha portato a episodi di violenza sempe più crescenti.Lo ha comunicato l'AIA sul proprio sito: "Nel fine settimana. La decisione è stata annunciata dal Presidente dell’AIA Carlo Pacifici, dopo gli ultimi gravi episodi che impongono una profonda presa di posizione contro un fenomeno che va a danno dell’intero sistema calcio". Con tanto di dichiarazione: "Mostrare a tutti questo segno, dalla Serie A fino ai campionati dilettantistici e giovanili, ha l’obiettivo di sensibilizzare gli sportivi. La recente aggressione, subìta da un arbitro in una partita di Terza Categoria laziale, rappresenta solo l’ultimo caso diche necessita una profonda riflessione anche da parte delle Istituzioni con atti formali".

Tra le cause scatenanti la vicenda accaduta nel Lazio, con(Terza Categoria, Girone A), che gli ha procurato una prognosi di 30 giorni per l'infrazione del capitello radiale al gomito sinistro. A seguito della quale è arrivato