Evasione fiscale, la Procura della Figc apre un'inchiesta sugli arbitri: c'entrano anche Rocchi e Orsato

Lasta continuando a indagare sulledeglie avrebbe apertoche rischia di coinvolgere anche il designatore Gianlucae l’ex arbitro Daniele. Lo riporta Repubblica. Il procuratore generale dello Sport,, lo scorso 20 novembre, aveva ricevuto unfirmato che riportava un articolo di Repubblica che si occupava proprio dei casi di evasione fiscale accertati dalla Guardia di finanza ad alcuni arbitri italiani.Questi comportamenti avrebbero violato(art. 4) e. Essi stabiliscono che è dovere degli arbitri “anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi,a difesa dellaed

La procura federale della Federcalcio ha aperto une sono stati iscritti i nomi dei direttori di gara coinvolti citati da Repubblica, da. Ma l’indagine riguarda anche altri – sarebbero- a causa diedricevuti dall’Uefa e non dichiarati nel periodo compreso fra il 2018 e il 2022 perSecondo il quotidiano la chiusura delle indagini arriverà in tempi. In caso di, gli arbitri rischiano unche vanno dallaalla. Secondo il Fisco il guadagno minimo era dia incontro e su queste cifre non sono stati versati istatali. Le somme contestate non hanno però mai superato i, la soglia minima per far configurare il reato penale.