Perché il Parma ha preso Djuric

Perché il Parma ha preso DjuricGià in estate si parlava di un possibile rinforzo in attacco per il Parma. C’era chi pensava che servisse un titolare, “- assicuravano altri -”. Ed effettivamente il francese classe 2003 ha fatto una buona prima parte di stagione nei suoi primi mesi in Serie A.: tante mezze punte ed esterni offensivi a disposizione di Pecchia, ma mancava un altro centravanti da mettere in rosa.- Così nella sessione di mercato di gennaio il Parma ha deciso di puntare su un acquisto d’esperienza prendendo Milan Djuric dal Monza. L’attaccante classe ‘90 era in scadenza di contratto, aveva un’opzione per rinnovare ma non l’avrebbe esercitata, così i gialloblù hanno deciso di affondare il colpo prendendolo a titolo definitivo con un contratto fino a giugno 2026.

- Dopo la firma sul contratto, queste sono state le prime parole di Djuric da nuovo giocatore del Parma: “Sono molto contento di approdare in una società che ha una storia straordinaria come il Parma. Cercherò di dare il massimo come ho sempre fatto nella mia carriera, porterò le mei qualità e le mie caratteristiche a servizio del mister e della squadra.. Sono molto orgoglioso di questa scelta e sono già concentrato sul nostro obiettivo di squadra".