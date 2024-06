Perché il Real Madrid deve pagare 25 milioni al Dortmund dopo la vittoria della Champions

AFP via Getty Images

C'è uno strano incrocio di mercato che unisce Real Madrid e Borussia Dortmund, le due finaliste della Champions League che, e partita dopo partita è diventato un intoccabile di Ancelotti. "Se n'è andato Benzema? Non servono sostituti, abbiamo preso Bellingham". In estate c'era chi lo prendeva per matto, ora lo applaude tutto il mondo.- 22 gol e 10 assist in 39 presenze per il centrocampista inglese, mai aveva fatto una stagione del genere in carriera. La finale di Wembley per Jude era una partita speciale, il grande ex ha salutato i tifosi avversari prima dell'inizio della partita e dopo il fischio finale ha fatto guadagnare ancora il Borussia Dortmund; paradossalmente, infatti, i tedeschi incasseranno più soldi perdendo la finale che vincendola. Spieghiamo:

- Se invece la squadra di Terzic avesse vinto la finalissima a Wembley di milioni. Uno degli affari più importante dell'estate quasi un anno dopo è diventato un paradosso da milioni di euro: il Borussia Dortmund ha perso la finale di Champions guadagnando di più che vincendola. I risvolti del mercato....