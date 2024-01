Monza, UFFICIALE: colpo Djuric dall'Hellas Verona, i dettagli

Redazione CM

Milan Djuric è ufficialmente un nuovo giocatore del Monza, come informa il sito della Lega Serie A, dopo il deposito del suo cartellino. L'operazione con l'Hellas Verona per l'attaccante è stata definita sulla base di un trasferimento a titolo definitivo.



I DETTAGLI - il Monza verserà nelle casse dell'Hellas 2,2 milioni di euro di parte fissa, oltre ad alcuni bonus, che potranno far lievitare la cifra fino ai 3 milioni. Contratto fino al 2026 da un milione di euro a stagione.