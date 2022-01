allae Robinsono i due affari che stanno sconvolgendo questa ultima settimana di calciomercato invernale. Due operazioni inaspettate soltanto qualche giorno fa e che mirano a ridisegnare gli equilibri di questo campionato, ma che hanno anche inevitabilmente scosso (in positivo e negativo) i tifosi del nostro calcio cheUn'accusa mossa anche e soprattutto dai tifosi del, il club che forse più necessitava di rinforzi dati i problemi di infortuni e assenze, ma che, invece, ha scelto una gestione completamente differente di questo mercato di gennaio.- Lperché è da lì che le aree sport delle società partono per capire quanto e come si può andare ad incidere sul mercato.per(-245,6 milioni) e(-210 milioni), con deficit più contenuto per il(-98,2 milioni), e che hanno portato nel corso di questa annata le rispettive dirigenze a. La Juventus ha scelto di ripianare attraverso un aumento di capitale tramite emissioni di nuove azioni, l'Inter attraverso nuove entrate da sponsorizzazioni (maglia su tutte) e Player Trading, oltre che con il lancio del nuovo bond da 415 milioni, mentre il Milan ha avuto ancora da Elliott nuovi versamenti in conto-economico. In sostanza quella del Milan è l'unica proprietà che è intervenuta direttamente con iniezione di liquidità propria.Proprio questo modo di gestire le finanze è alla base anche delle motivazioni che stanno portando i club ad una gestione del mercato così differente. Da quandoè subentrato a, la prospettiva è sempre stata quella di un rientro graduale dei costi aggiungendo e generando valore con l'acquisto di giovani talenti.Obiettivo unico che è lo stesso di Inter e Juventus che però, per centrarlo, hanno deciso di mantenere alta la competitività attraversoMolto si rifà ad una terminologia che tanti tifosi hanno iniziato ad imparare nel corso degli ultimi anni e che, volente o nolente, condiziona i bilanci societari:(quello della Juventus ad esempio prevede il pareggio di bilancio nel 2024), ma impegnandosi in costi importanti in ottica futura,Di fatto quanto fatto dall'Inter in estate con le cessioni di Hakimi e Lukaku che hanno messo in sicurezza i conti del club guidato da Suning. Una strategia che, invece, il Milan non vuole adottare poiché il piano di Elliott, in fondo, resta quello di riportare il club in sicurezza con il più alto valore di asset possibili per poi trovare un nuovo compratore.C'è però di più e qui entrano in gioco fatturati e ricavi. L'ex presidente della, intervistato oggi da 1 Station Radio parlando delle spese di Inter e Juve ha sottolineato:"I bilanci sono visionati dalla COVISOC. Se un bilancio se ha delle fideiussioni personali si tende a recuperarlo, significa che ci sia la capacità economica per far fronte ai debiti". Una forza che per Inter, Milan e Juve è potenzialmente enorme date le 3 famiglie/fondi alle spalle, ma che si basa anche su quanto i club sono capaci di incamerare e introitare nel corso dell'anno.che in questa annata aumenteranno dato l'accesso agli ottavi di Champions delle prime due e l'eliminazione dei rossoneri dalle competizioni Uefa. Una Uefa che ha inoltre per ora ancora tenuto congelato il discorso sanzioni sul Fair Play Finanziario limitandosi (e l'abbiamo appreso dai documenti del bond emesso dall'Inter) a sottolineare i club che stanno sforando (la Juventus è a rischio e l'ha confermato al momento dell'aumento di capitale, mentre per il Milan era previsto a inizio stagione un confronto per il settlement agreement del passato).