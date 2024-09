Perché Israele-Italia si gioca a Budapest, in Ungheria

AFP via Getty Images

di Lucianotorna in campo. Dopo la vittoria contro la, gli azzurri se la vedranno nella serata di lunedì 9 settembre controper la seconda giornata dellaIl match si disputerà aallaArena, sede delle gare casalingheNon si tratta di una novità. Dal giorno dell'attacco dida cui è scaturitaIsraele non ha più giocato le sue partite casalinghe in casa. L’ultima – contro il- si è giocata a, la penultima – contro la- a. La prossima poi sarà in Italia, a, il prossimo 14 ottobre. Dallo scoppio della guerra, Israele ha disputato otto partite: sei in Ungheria, una in casa die un’altra a Pristina, in casa del

Israeleha scelto l'Ungheria come sede dei match della propria nazionale per ragioni prettamente. Traintercorronomotivo per cui i magiari, a differenza di molti altri paesi, hanno accettato di ospitare gli alleati per le loro gare casalinghe. Secondo il, in Ungheria vivono oltreche, considerando anche figli e parenti, creano una comunità di circala più grande dell'Europa centro-orientale. Nella capitale c’è anchedopo quelle di Gerusalemme e New York.