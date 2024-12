Perché Juan Jesus può andare al Venezia

Getty Images

Dopo le prime 17 partite di campionato il Venezia di Di Francesco ha preso 30 gol diventando una delle peggiori difese del campionato: la terz'ultima insieme al Como, per la precisione; peggio hanno fatto solo Verona (40) e Parma (34), che ha una partita in più.. Piacedel Monza, ma la suggestione per la difesa del Venezia èche a Napoli con Conte ha giocato appena quattro partite, due in campionato e due in Coppa Italia.

- Classe '91,giocando anche la famosa gara di ritorno dei quarti di Champions League contro il Barcellona, vinta 3-0 dalla Roma all'Olimpico. Con Difra in panchina segna anche il primo gol in giallorosso (contro la Sampdoria) e quando va via lui inizia a giocare meno fino alla cessione al Napoli nel 2021. Ora i due potrebbero ritrovarsi a Venezia, Di Francesco ha chiesto Juan Jesus che ha il contratto in scadenza a giugno, ma c'è un ostacolo da superare.

- L'infortunio di Buongiorno può cambiare i piani di mercato del Napoli in difesa:. Molto dipenderà da cosa faranno gli azzurri in entrata, considerando che c'è già Rafa Marin vicino al Como: se dovesse arrivare un nuovo rinforzo in difesa Conte potrebbe dare il via libera alla cessione di Juan Jesus, il Venezia monitora la situazione e valuta anche delle alternative al brasiliano ex Roma.