Perché la Fiorentina ha preso Folorunsho

L'estate scorsa la Fiorentina ci aveva già provato perIl classe '98 è stato uno dei protagonisti degli ultimi giorni di mercato, poi però alla fine non si è più mosso rimanendo al Napoli. Sembrava potesse giocare di più, ma lo spazio trovato nella prima parte di stagione non è stato molto e così il giocatore ha deciso di guardarsi intorno per cambiare squadra a gennaio.- La Fiorentina era la società più convinta ad affondare il colpo per Folorunsho, giocatore duttile che con Palladino può fare la mezz'ala, il trequartista o giocare anche da mediano davanti alla difesa.. L'ex Napoli, arrivato in prestito con diritto di riscatto, sulla carta sarà il giocatore che andrà a sostituire Bove avendo anche caratteristiche simili.

- Dopo la firma sul contratto e l'ufficialità, queste sono state le prime parole di Folorusnho in conferenza stampa: "Ho scelto la Fiorentina perché già in estate c'erano stati contatti ma poi non si è concretizzato.. Per me è un grande onore, cercherò di ripagare voglia e grinta. Ho cambiato tante squadre negli ultimi anni, senza mai creare progetti. Questa per me è una grande occasione: gioco per un club importante e posso essere riscattato, è una doppia sfida. Voglio creare qualcosa di importante con questo club, ce la metterò tutta per convincere a farmi riscattare".