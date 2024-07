Perché la Juventus non ha preso Calafiori

Il primo club a muoversi perè stata la Juventus. Quando Thiago Motta è stato contattato dai bianconeri per diventare il nuovo allenatore della stagione successiva, ha fatto due nomi per il mercato: Di Gregorio e Calafiori. Il primo è arrivato, il secondo sarebbe arrivato - probabilmente - se non si fosse inserito l'Arsenal presentando una super offerta sul tavolo del Bologna. Riccardo aveva aperto al trasferimento a Torino e con Motta sono rimasti in contatto, ma il Bologna ha scelto di mandarlo in Premier.- A fare la differenza è stata. Il Bologna aveva avviato i contatti con la Juventus aprendo al trasferimento di Calafiori, le parti stavano discutendo su valutazione ed eventuali contropartite; ma quando si è fatto avanti l'Arsenal i rossoblù hanno interrotto la trattativa con la Juve spiegando che la loro preferenza era un trasferimento del giocatore in Inghilterra.

- Così Calafiori è volato in Premier League: contratto di cinque anni fino a giugno 2029, ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione.: da lì il Bologna l'ha preso nell'estate 2023 dopo una stagione tra alti e bassi dove però ha iniziato a giocare centrale di difesa - nasce terzino destro - i rossoblù ci hanno credito, Motta lo ha valorizzato e ora Calafiori è volato in Premier League. E la Juventus ha virato su Cabal dal Verona, superando la concorrenza dell'Inter.