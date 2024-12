Perché la Juventus vuole Tonali

è uno dei giocatori sui quali la Juventus ha puntato il mirino. Un’operazione che, secondo il Corriere dello Sport, i bianconeri potrebbero mettere in piedi più in estate che a gennaio, intanto però hanno già individuato un paio di giocatori “sacrificabili” per fare cassa e reinvestire l’eventuale cifra che guadagneranno: sono Fagioli e Yildiz; il primo con Motta ha perso il posto da titolare e piace al Marsiglia di De Zerbi, sull’attaccante turco c’è l’Aston Villa che potrebbe fare tentativi concreti.; per ora però il Newcastle non vorrebbe cederlo e c’è da registrare anche la smentita dell’entourage di Tonali su un interessamento della Juve per il giocatore.

- Se però le indiscrezioni di mercato dovessero diventare qualcosa di concreto e l’affare decollare, Motta sta pensando anche a un cambio di modulo e tipo di gioco per la sua Juventus:Da mezz’ala, avrebbe anche più spazio per inserirsi in area ed evitare marcature strette partendo da lontano. Per il tridente poi l’allenatore avrebbe a disposizione quattro ali: Nico Gonzalez, Conceiçao, Weah e Mbangula, ai quali potrebbe aggiungersi anche il gioiellino Adzic che non si è ancora messo in vetrina.

- L'allenatore del Newcastle Eddie Howe non ne vuole sapere di perdere Tonali, e chiude la porta a un suo possibile ritorno in Italia: "Non è nei nostri piani fare a meno di Sandro - ha spiegato - Sono voci che mi fanno ridere., su di lui abbiamo fatto un investimento a lungo termine e personalmente sono davvero contento di lui: abbiamo costruito un rapporto solido. Sta migliorando in tutti gli aspetti, anche grazie alle gare che sta facendo. Il periodo della squalifica per lui è stato difficile perché allenandosi soltanto non poteva imparare altro. Le partite sono il miglior modo per imparare e penso che stiamo assistendo a una sua crescita sotto suo ogni aspetto".