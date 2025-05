Perché l'Inter gioca con il lutto al braccio in finale di Champions League contro il PSG?

Stasera, nella cornice scintillante della finale di Champions League contro il, ex presidente nerazzurro, venuto a mancare questa mattina all’età di 84 anni.La notizia, giunta poche ore prima del match più importante della stagione, ha scosso il mondo del calcio italiano e la famiglia interista in particolare, rendendo questa finale un momento ancora più toccante e carico di significatoNel 1984, Ernesto Pellegrini rilevò l’Inter da Ivanoe Fraizzoli, avviando un’era memorabile per il club, durata fino al 1995, sotto la sua presidenza, la Beneamata conquistò lo scudetto dei record nella stagione 1988-1989, totalizzando 58 punti in 34 partite, la Supercoppa Italiana nel 1989 e due Coppe UEFA nel 1991 e nel 1994, rompendo un digiuno europeo che durava da quasi trent’anniNel 2020, era stato insignito del premio speciale nella Hall of Fame dell’Inter, a conferma del legame indissolubile con la società e la tifoseria.