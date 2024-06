Getty Images

Harry, colonna della Nazionale inglese degli ultimi anni, presente e a segno nella sequenza dei rigori della finale 2021 contro l'Italia,in Germania. Maguire non è mai stato troppo amato a livello di club, soprattutto dal suo passaggio al Manchester United in poi, ma è sempre stato una presenza fissa con la maglia dei Tre Leoni. Fino a questo giugno.Banalmente, Maguire ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un. Ecco quanto ha scritto il difensore sul proprio profilo Instagram:

"Sono devastato di non essere stato selezionato per giocare con l’Inghilterra agli Europei quest’estate. Nonostante i miei migliori sforzi, non sono riuscito a superare. Forse mi sono spinto troppo oltre, per provare a farcela. Semplicemente, sono assolutamente distrutto. Per me rappresentare l’Inghilterra è l’onore più grande. Significa tutto per me. Se non posso aiutare la squadra da giocatore, la sosterrò da tifoso, insieme al resto del Paese. Andate e vincetelo, ragazzi. Successivamente tornerò alla supervisione dell’équipe medica del Manchester United per preparare la prossima stagione".