Milan, perché il Bernabeu e i tifosi del Real Madrid fischiano Morata

Getty Images

Ci sono vecchie ruggini alla base deiche piovono copiosi ogni volta cheL’exè uno dei bersagli preferiti del pubblico madridista dopo che l’attaccante, cresciuto proprio nelle giovanili delle Merengues, ha fatto le fortune anche dei rivali Colchoneros.Nei Blancos, Morata ha giocato perprima del passaggioe della trasformazioneIlpiù volte l’ha, anche quando vestiva la maglia della, motivo per cui lo stesso centravanti delsa bene a cosa va incontro. In un'intervista a The Athletic ha detto:In realtà Morata nasce proprio come giocatore: è lì che, giovanissimo, inizia a muovere i suoi primi passi. Ci passa due anniprima di finireNei rivali fa tutta la trafila, passando per ile finendo in prima squadra. Nell'addio al nido e i due anni passati allacon reti fondamentali anche nel percorso in Champions della squadra di. Nelil ritorno al Real, per una sola annata. Neluna nuova avventura, piuttosto sfortunata, al. Morata lascia Londra nelper tornare all'Atletico Madrid. Il suo girovagare però non finisce e nelecco il ritorno, per due anni, alla Juventus. Quindi è di nuovo a casa, all'Atletico. Altri due anni con grandi numeri realizzativi prima del passaggio, in estate, al. Con i rossoneri lo spagnolo cerca la rivalsa e la continuità: in campo è già un leader, al Bernabeu poi punta a ritrovare anche la rete contro quei tifosi che da anni lo fischiano