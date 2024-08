Perché Osimhen non ha giocato Napoli-Modena

Getty Images

L’attaccante nigeriano sta vivendo un’estate da separato in casa e al centro del mercato. Tanti rumors sul suo probabile addio, ma al momento è tutto in stand by: dal Psg a tutte le altre possibili destinazioni. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 130 milioni e il Napoli non vuole venderlo a meno, ma al momento nessun club interessato intende arrivare a quella cifra.- Intanto la stagione della squadra di Conte è iniziata ufficialmente con la partita di Coppa Italia contro il Modena: trentaduesimi di finale per la prima big che entra nella competizione; gli azzurri hanno vinto ai rigori dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari (decisivo l’errore di Zaro del Modena), ma

- A spiegare la situazione nel pre partita è stato il ds Manna: “La situazione è chiara, Victor vuole andare via e si era aperta una situazione già l'anno scorso. Vogliamo dare integrità al gruppo e preferiamo tutelare i giocatori a disposizione per l'inizio di questa stagione, poi vedremo quello che succederà nei prossimi venti giorni". Per sostituirlo il Napoli ha già un accordo con Lukaku, va trovato quello con il Chelsea.