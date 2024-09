Perché Pjanic può andare al Genoa

AFP via Getty Images

Un avvio di stagione con il freno mano per ildi Alberto Gilardino, che nelle prime cinque giornate di campionato ha vinto una sola partita contro il Monza: per il resto due pareggi e due sconfitte, compresa l’ultima per 0-2 in casa del Venezia. I rossoblù non ingranano, e ora oltre alla necessità di invertire la rotta- Nella trasferta di Venezia la caviglia destra di Ruslan Malinovskyi ha subito una torsione innaturale e il giocatore si è dovuto operare: probabilmente non rientrerà prima dell’inizio del 2025. Nella mattinata successiva Junior Messias ha accusato un problema muscolare che lo bloccherà almeno per due partite.

- Il centrocampista bosniaco compirà 35 anni ad aprile,fino alla scadenza del contratto prevista per l'estate scorsa. Dopo i quattro anni alla Juve Pjanic ha giocato un anno nel Barcellona che nella stagione successiva l'ha girato in prestito al Besiktas, prima di andare negli Emirati dove ha totalizzato 5 gol e 16 assist in 61 partite.