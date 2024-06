Perché Rakitic non è stato convocato per gli Europei 2024

AFP via Getty Images

Da quandoè andato in Arabia Saudita è uscito dai radar del calcio europeo. Il centrocampistain programma da venerdì 14 giugno al 14 luglio; il ct Dalic ha fatto altre scelte lasciando a casa l'ex Barcellona, scegliendo invece di portare Marcelo Brozovic suo avversario nella Saudi Pro League. "La federazione non mi ha neanche dato dei biglietti per vedere le partite" ha raccontato Rakitic parlando della sua esclusione in un'intervista rilasciata in Croazia- L'ex centrocampista del Barcellona a 36 anni ha deciso di accettare la super proposta dell'Al-Shabab raggiungendo tanti altri giocatori in Arabia Saudita.: Rakitic era tornato nell'estate 2020, dopo aver vinto di tutto in sei anni col Barcellona. Con la maglia dell'A-Shabab nella seconda parte di stagione ha totalizzato un gol e un assist in otto partite.

- La Croazia sarà una delle tre avversarie dell'Italia all'Europeo,, contro la quale debutterà nel torneo sabato 15 giugno alle 18 a Berlino. Gli occhi sono puntati tutti su Luka Modric, nell'elenco dei convocati c'è anche l'ex interista Perisic e alcuni calciatori che giocano in Serie A: da Erlic (Sassuolo) a Pongracic (Lecce), passando per Pasalic (Atalanta), e Vlasic (Torino).