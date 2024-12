GETTY

Perché Ramsdale del Southampton ha giocato con un maxi guantone

Simone Gervasio

un' ora fa



Sui social è diventato virale Aaron Ramsdale e non per qualche parata che il portiere del Southampton, la nuova squadra di Ivan Juric, ha sfoggiato contro il Fulham nella diciassettesima giornata di Premier League.



Non è passato inosservato infatti il guantone che ha scelto di indossare il numero uno dei Saints. In esso infatti c’era qualcosa di strano, delle proporzioni anomale per chi l’ha guardato distrattamente. Solo con qualche primo piano poi si è scoperto che uno dei due guanti aveva 4 dita al posto delle consuete 5.



L’ex Arsenal infatti ha giocato con due guantoni diversi. Nel sinistro, il medio e l’anulare dell’inglese sono stati praticamente fusi. Il motivo? Ramsdale rientrava da una frattura del dito medio e dalla conseguente operazione che lo aveva tenuto ai box per oltre un mese. Così facendo, ha protetto il dito in passato infortunato ed è potuto tornare in campo. E lo ha fatto al meglio tenendo imbattuta la sua porta e conquistando un buon 0-0 contro il più quotato Fulham. I Saints restano comunque ultimi in Premier League con 6 punti in 17 partite, quella che aspetta l’allenatore croato è una vera e propria mission impossible.