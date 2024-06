Perché Sanchez può andare davvero al Como

Getty Images

Tra i giocatori dell’Inter che hanno contribuito allo scudetto, ci sono anche quei calciatori che hanno giocato meno, ma che con gol e assist sono stati decisivi quando servivano. La vittoria di San Siro contro il Genoa, per esempio, è tutta di: il cileno l’ha decisa con uno dei quattro gol stagionali e con un assist, sono cinque i passaggi decisivi.- Dopo lo scudetto ha lasciato l’Inter per fine contratto, ma a 35 anni potrebbe rimanere in Serie A. Secondo quanto riporta Sky Sport infatti. Al momento non ci sono stati contatti, ma il gancio per il trasferimento può essere il passato in comune tra Sanchez e Fabregas: i due hanno giocato insieme al Barcellona per tre anni, dal 2011 al 2014.

- Inoltre, l’attaccante cileno, di nuovo svincolato, vorrebbe gestire la situazione diversamente da quanto fatto l’estate scorsa:, la volontà del giocatore è quella di trovare una squadra subito per fare la preparazione a luglio.