Perché Schick alla Juventus saltò? "Pensavo di dover smettere di giocare a calcio"

: una voce di mercato che oggi torna a farsi sentire, ma che già sette anni abbondanti or sono (2017) era divenuta realtà. L'attaccante della Repubblica Ceca, allora 21enne, aveva giocato una stagione piena di colpi da fenomeno alla Sampdoria e i bianconeri erano stati i più veloci di tutti a trovare l'accordo con i blucerchiati:Qualcosa, però, non va come previsto e i controlli fanno emergere, non c'è nulla che possa convincere l'allora dirigente della Vecchia Signora Beppe Marotta a rivedere la propria decisione.

"È stato uno shock perché non sentivo nulla che non andasse, pensavo di essere un ragazzo sano", ha raccontato recentemente Schick al The Independent. "Quando mi hanno detto che era un problema cardiaco, ovviamente, ero preoccupato per la mia salute.",L'agente Pavel Paska ha spiegato successivamente a iSport cosa hanno riscontrato i dottori del JMedical:. Cinque settimane di riposo assoluto, nuovi test e poi, dopo voci sull'Inter, ecco fare un passo avanti la, pronta a spendere addirittura. Visite ok, ma il resto, purtroppo per i colori giallorossi, è storia nota.