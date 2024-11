La Juventus ripensa a Schick 7 anni dopo il giallo delle visite mediche

Getty Images

e torna sulle tracce di un giocatore che in passato è stato vicinissimo a vestire la maglia bianconera. Secondo la Gazzetta dello Sport, il dirigente Cristiano, che 2 anni dopo lo prestò al Lipsia per 3,5 milioni di euro prima di cederlo a titolo definitivo per 26,5 milioni di euro a un altro club tedesco: iltra Bundesliga, Champions League, coppa di Germania e Supercoppa tedesca per un totale di 503 minuti giocati.

- La Juventus è al lavoro per verificare la disponibilità dei campioni di Germania a cedere, già allenato da Thiago Motta a Bologna, in vista del prossimo mercato estivo.