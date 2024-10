Getty Images

Perché Thauvin non è neanche in panchina in Udinese-Lecce e chi gioca al suo posto

un' ora fa



E' stato in dubbio fino all'ultimo, alla fine Florian Thauvin non è riuscito a recuperare per Udinese-Lecce. L'attaccante francese non è neanche in panchina, Runjaic ha dovuto rinunciare al giocatore a causa di un infortunio; alla vigilia della partita l'allenatore bianconero aveva spiegato come il giocatore fosse a rischio forfait: "Thauvin è in forse, deciderò domani (oggi, ndr). Ha subìto una contusione dolorosa, due giorni dopo la partita non ha potuto allenarsi, vedremo domani come starà".



CHI GIOCA AL POSTO DI THAUVIN - Non bene, evidentemente. Perché per la sfida contro il Lecce non è a disposizione dell'allenatore che non potrà schierarlo neanche a partita in corso; al suo posto, al fianco di Lucca, giocherà Brenner. In casa Udinese quindi ha prevalso la strada della precauzione, Runjaic, d'accordo con lo staff medico, non ha voluto schierare Thauvin per non rischiare di perderlo per più tempo. Il francese rimane quindi a riposo, con l'obiettivo di tornare dopo la sosta quando l'Udinese affronterà il Milan a San Siro.